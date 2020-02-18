三界五行：無心當官　專心救人

張仲景最終放棄仕途，專心治病救人、傳授醫學，並寫了我國最早的理論結合實踐的診療醫書——《傷寒雜病論》。（互聯網）

張仲景與董奉、華陀，合稱「建安三神醫」，濟世救人於動盪的東漢末年。據歷史記載，恒帝年間大疫三次，靈帝年間大疫五次，獻帝更先後遭董卓、袁紹、袁術、曹操等人「挾天子以令諸侯」，民不聊生，瘟疫叢生，真是「死得人多」。

張仲景的大家族，本來有二百多人，死於疫症竟有一百六十多人。張仲景父親在朝廷做官，他希望兒子也做官，張仲景十歲就拜同鄉的名醫張伯祖為師，長大後雖然做官，卻同時又當醫生，甚至在衙門替百姓免費義診看病，即使出任長沙太守也不改這習慣，治事治病兩不誤。張仲景少年學醫時，名士何顒對他說，你聰明善良，將來一定成良醫而不是良相，這就增加張仲景做個好醫生的決心。

張仲景最終放棄仕途，專心治病救人、傳授醫學，並寫了我國最早的理論結合實踐的診療醫書——《傷寒雜病論》，書中所講的傷寒，包括由受寒、濕、溫、熱而引起的疾病，以及流行瘟疫，除了講解如何臨床辨證診斷、治療，還附有三百多條藥方。

我們現在食的餃子，是張仲景發明的，有一年冬天，饑寒交迫，很多災民的耳朵也凍壞了，張仲景吩咐學生宰羊，肉與骨加藥材熬成「祛寒湯」，再把煲得爛熟的羊肉刴碎，加葱薑蒜等物，用麵粉作皮，包成耳朵狀，名為嬌耳，組成「祛寒嬌耳湯」，嬌耳就是護耳，災民食嬌耳飲羊骨湯，渾身暖和，面紅耳熱，病也好了。後來，「嬌耳」轉音為「餃兒」，成為一種好味有益的美食。

方向宇