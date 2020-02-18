今晚食乜：自己都整到嘅砂鍋黑椒焗魚雲

魚雲沾上黑椒及三葱的香味，吃起來鮮香不覺半點魚腥味。(張群生攝)

砂鍋魚頭是冬日的家常料理，一般做法多以薑葱提升味道。旺角東一間5星級酒店中菜食府的中餐行政助理總廚尤忠東師傅，今日就示範除加入薑葱外，還用黑椒、洋葱及京葱，令炸香了的魚雲鮮味更富層次。尤師傅指，砂鍋其實即是日本人的土鍋，用砂及陶土製成，還會塗上不同顏色的釉彩，保溫力特強，令魚雲吃時熱辣辣又鮮香。

材料：

大魚魚頭 1個

京葱段 2棵

紫洋葱 半個

葱段 4棵

薑片 少許

蒜蓉 少許

紅黃椒 2両

黑椒 1/3茶匙

牛油 1小塊

鹽、糖 各少許

胡椒粉 少許

蠔油 少許

生粉水 少許

上湯 2湯匙

蛋白漿材料：

蛋白 2両

生油 2両

生粉 1湯匙

水 1湯匙

做法：

1. 洗淨魚頭斬件，瀝乾水分，用鹽糖及胡椒粉略醃；混合蛋白漿材料，備用。

2. 醃好的魚頭沾上蛋白漿，備用。起油鑊炒香京葱及紫洋葱，撈起備用。

3. 將沾上蛋白漿的魚頭放入滾油中炸至外層香脆，瀝乾油分，備用。

4. 爆香蒜蓉、薑片、葱段，加牛油、黑椒、京葱及紫洋葱炒勻，加上湯及用蠔油調味，以生粉水埋芡後，加魚頭及黃紅椒快炒即成。