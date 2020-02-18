今晚食乜：自己都整到嘅砂鍋黑椒焗魚雲
2020年02月18日 15:00
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魚雲沾上黑椒及三葱的香味，吃起來鮮香不覺半點魚腥味。(張群生攝)
砂鍋魚頭是冬日的家常料理，一般做法多以薑葱提升味道。旺角東一間5星級酒店中菜食府的中餐行政助理總廚尤忠東師傅，今日就示範除加入薑葱外，還用黑椒、洋葱及京葱，令炸香了的魚雲鮮味更富層次。尤師傅指，砂鍋其實即是日本人的土鍋，用砂及陶土製成，還會塗上不同顏色的釉彩，保溫力特強，令魚雲吃時熱辣辣又鮮香。
材料：
大魚魚頭 1個
京葱段 2棵
紫洋葱 半個
葱段 4棵
薑片 少許
蒜蓉 少許
紅黃椒 2両
黑椒 1/3茶匙
牛油 1小塊
鹽、糖 各少許
胡椒粉 少許
蠔油 少許
生粉水 少許
上湯 2湯匙
蛋白漿材料：
蛋白 2両
生油 2両
生粉 1湯匙
水 1湯匙
做法：
1. 洗淨魚頭斬件，瀝乾水分，用鹽糖及胡椒粉略醃；混合蛋白漿材料，備用。
2. 醃好的魚頭沾上蛋白漿，備用。起油鑊炒香京葱及紫洋葱，撈起備用。
3. 將沾上蛋白漿的魚頭放入滾油中炸至外層香脆，瀝乾油分，備用。
4. 爆香蒜蓉、薑片、葱段，加牛油、黑椒、京葱及紫洋葱炒勻，加上湯及用蠔油調味，以生粉水埋芡後，加魚頭及黃紅椒快炒即成。