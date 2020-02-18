Ferrari開篷雙辣抵港

Ferrari兩款開篷跑車抵港，分別是F8 Spider及812GTS，廠方及代理在港島區陳列室舉行發布會。F8 Spider是繼去年F8 Tributo後的開篷版本，配備了一台已獲獎多年的V8雙渦輪增壓引擎，可輸出高達720cv馬力，較上一代型號增加了50cv之多，扭力方面亦達到770Nm。F8 Spider外形以F8 Tributo為基礎，而全車加入空氣動力學計算後，帶來了更強穩定的表現，新車更加入了多個行駛動態系統，如「法拉利動態強化系統升級版（FDE+）」、「側滑控制系統（Side Slip Control）」等。

另一焦點所在是812 GTS開篷車，一身火辣紅色車身，配上只需要14秒便能開合的硬頂篷，令外形更見型格。新車配上了6.5公升自然吸氣引擎，可輸出馬力為800cv及718Nm扭力，同樣地812 GTS亦配備了多項行車穩定系統，包括了「電子動力轉向系統（ESP）」及「法拉利轉向過多控制系統（FPO）等，令操控更見穩定及大大提升樂趣。