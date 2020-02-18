美食婷：抗疫先要提升免疫力　10種食物你要識！

疫症蔓延全球，防疫措施除要戴口罩及保持個人衞生外，美食婷我認為增強個人免疫力亦相當重要。要提升抵抗力，除要做適量運動外，飲食亦是非常重要的一環。雖然食物本身不會隔絕疾病，但只要挑選合適的食物進食，攝取豐富而充足的營養素，自然有助提升免疫力，對抗病毒入侵。以下介紹的10種食物，含有大量提升人體免疫系統的要素，可為身體打打氣，面對時下疫情，猶如加有防護罩。

（排名不分先後）

1. 蒜頭

蒜頭的辛辣香氣來自大蒜素等硫化合物，不但具有殺箘作用，同時亦有減少感染的功效。

2. 生薑

生薑中的薑烯酚有抗氧化、抗菌及解毒作用之餘，亦可促進血液循環及加速身體代謝醣類及脂肪。

3. 西蘭花

含豐富葡萄糖異硫氰酸鹽的西蘭花，有助細胞黏膜形成有效保護；而大量的維他命E亦可增強體內細胞，抵抗細菌侵害。

4. 三文魚

三文魚有大量Omega-3脂肪酸，不但可有助降低膽固醇及飽和脂肪酸外，亦有助增加血液抗流感細胞，強化人體免疫力。

5. 燕麥

可以提供可溶性纖維，保持腸道健康外，燕麥所含的β葡聚糖，有抗菌、增強免疫細胞對抗外來細菌等功效。

6. 番薯

番薯有豐富的維他命A，是組成皮膚的要素，可增加皮膚抵抗力，阻擋細菌及病毒等受侵害。

7. 蘋果

蘋果所含的維他命B6是製造抗體的重要營養素，加上大量纖維可以幫助紓緩身體的發炎症狀。

8. 芝麻

含硒的芝麻雖然細細粒，但就可以減少自由基對細胞帶來的損害，同時有助人體製造免疫蛋白，加強免疫力。

9. 菠菜

菠菜含有維他命A、E、C、K、葉酸、鋅、硒、鐵、錳，全部都是可以增強免疫力的重要營養素。

10. 乳酪

乳酪中含有豐富及大量的益生菌，保持腸道中細菌的數量；而當中的乳酸菌則可促進白血球生長，增強人體的免疫力。