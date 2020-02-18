運動巨頭創意聯乘　年輕鞋迷必Like

Greenhouse x New Balance x Paperboy Paris之間的首個合作聯乘系列，除了為801運動鞋進行重新改編，還備有服飾和配飾。（互聯網）

Foot Locker的回歸令球鞋迷又多一個朝聖地，作為運動連鎖巨頭，除了致力搜羅精彩的運動鞋和服飾，當然也不少得炮製矚目聯乘。最近Foot Locker推出了創新部門Greenhouse，旨在通過與全球領先的年輕品牌合作，以滿足年輕球迷，而首個項目是與New Balance和餐廳及街頭服飾品牌Paperboy Paris展開最新的合作。

Greenhouse x New Balance x Paperboy Paris之間的首個合作聯乘系列，是對具有像徵意義的801運動鞋進行重新改編。New Balance x Paperboy Paris 801運動鞋採用了堅固耐用的圖案外底及精緻的皮革鞋面，全新色系靈感源自Paperboy菜單上的招牌菜式日式霜燒金槍魚三文治 ，球鞋未必能引起大家的食欲，但肯定會引起大家的購買欲。

聯乘系列還備有服裝和配飾，包括外套、衞衣、運動褲、Tee、帽、圍裙及杯等。部分聯乘產品或以多種顏色拼貼設計，或以繡花點綴，或配有 New Balance和俏皮的Paperboy聯乘標誌徽章，極具收藏價值。