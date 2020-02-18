真機初「摺」觸！Z Flip絲打實Like

Samsung上周於美國發表了年度旗艦機Galaxy S20系列及第二代摺芒機Z Flip，後者首創摺疊式玻璃屏幕，加上迷你設計，裏裏外外都叫人驚喜，人氣甚至比S20系列更高。Z Flip將由2月20日開始，在連卡佛、Samsung Partnershop、特約零售商及網絡供應商進行預訂，並於3月6日正式開售。而今天香港Samsung特別為傳媒準備了一場試玩會，以下即總結小記試玩後感。

規格表

制式：LTE

處理器：Qualcomm Snapdragon 855+八核心

記憶體：8GB RAM＋256GB ROM

屏幕：（主）6.7吋Dynamic AMOLED（2,636x1,080解像度）、（前置）1.1吋Super AMOLED（300×112解像度）

鏡頭：（前置）10MP、（後置）12MP超廣角＋12MP廣角

對外連接：USB Type-C、Wi-Fi、藍牙5.0、NFC

電池容量：3,300mAh

體積：73.6 × 87.4 × 17.3mm（摺疊）、73.6 x 167.3 x 6.9mm（打開）

重量：183g

作業系統：Android 10