攝王親手玩！S20 Ultra

Samsung上周於美國發表了年度旗艦機Galaxy S20系列及第二代摺芒機Z Flip，前者最受觸目的是S20 Ultra，皆因是廠方第一部億萬像素鏡頭手機，並支援像素混合（Nona-binning）、一攝多拍（One Shot）、100倍超高解像度變焦（Super Resolution Zoom）、8K錄影等功能，攝力相當強橫。今天香港Samsung特別為傳媒準備了一場試玩會，以下即總結小記試玩後感。

Galaxy S20 Ultra規格表

制式：LTE/5G

處理器：Qualcomm Snapdragon 865八核心

記憶體：16GB RAM + 512GB ROM 或 12GB RAM + 128GB/256GB ROM

屏幕：（主）6.9吋Infinity-O Display（3,200x1,440解像度）

鏡頭：（前置）40MP、（後置）12MP超廣角＋108MP廣角+48MP遠攝+DepthVision景深

對外連接：USB Type-C、Wi-Fi、藍牙5.0、NFC

電池容量：5,000mAh

體積：166.9 x 76.0 x 8.8mm

重量：220g

作業系統：Android 10