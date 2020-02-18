生活夜校：塔羅入門小知識　開封保存小妙招

不管是新開封的塔羅牌還是二手牌，在入手一副塔羅牌後最重要是要數齊78張牌，那就可以正式使用了。（互聯網）

相信很多人對塔羅都很感興趣，除了可以找塔羅師占卜外，可能也想自己研究一下。但是它畢竟是一門玄學，大家可能對它有很多疑問、聽過很多禁忌，猜想是不是要有特殊能力的人才可以學習。但其實塔羅是沒有任何的門檻的，只要誠心即可。為了解答大家的疑問，小記綜合了不同塔羅師的講解，分三期為大家介紹初學塔羅的注意事項和疑問，這一期將由入手塔羅開始。

【新塔羅牌開封方式】

坊間傳言開封新的塔羅牌需要一個魔法的儀器，但其實是不一定需要的。開封一副新的塔羅牌最重要的是數清楚夠不夠78張牌，通常第一次打開時會有80張牌，其中有兩張是說明書和簡單的牌陣、圖案分析，還會有一小本講解牌義的小冊子。

當然如果家裡有白水晶或自己本身對魔法有研究的也可以做一個簡單的淨化儀式。

【二手牌的使用方法】

新入門的朋友可能不想花太多的價錢去買一副全新的塔羅牌，或者遇上一副自己喜歡的二手牌，但塔羅牌畢竟是一些玄學的學問，對二手牌可能會有顧忌。但其實購入一副二手牌跟購入新牌一樣，都是數夠78張就可以了。

【塔羅牌中是否有靈界生物】

有人說塔羅牌裡會有靈界生物的存在，因此才可以進行占卜、預知未來，要好好的供奉。但其實是沒有的，它只是一副普通的紙牌，但對於玄學的東西，還是要敬而重之，尊重它，好好保存就好了，既然選擇去嘗試，就要相信且尊重一門學問。

【塔羅的保存方式】

在家裡的時候可以用原有的紙盒、木盒、天然材質的布料（如綿或蠶絲）保存塔羅，因為木和天然物質的布可以吸符濕氣，如果要帶出門可以用束袋保存。由於可以同時擁有多副塔羅牌，所以如果長時間不使用，可以順序排好一次作淨化，用布包好，有條件的最好放進木盒，然後放在乾燥的地方，因為它始終是一副紙牌，不能太過潮濕，容易損壞，也可以在附近放上防潮珠等物件。

第一期講述了入手塔羅時的注意事項，同時也為大家揭開了塔羅的一些神秘的面紗，在學習和使用塔羅之前，必須要了解清楚的一些本質，下一期會介始一些使用的方法和注意事項，希望大家能好好學習喔。