脊字筆提：低溫下拿重物受傷　頸椎間盤突出

就算注重關節健康，但仍然有機會拉傷肩和頸，可見低溫對關節肌肉影響相當之大，只要姿勢不良拿重物便受傷了。（互聯網）

有留意本欄的讀者，會知道時冷時熱，天氣不穩容易引發關節肌肉不適，脊醫建議天冷日子注重保暖之餘，也要特別注意日常姿勢，有位40歲男士因為搬重物後感到頸痛和肩痛，前來求診證實頸椎間盤突出。

這位男士跟大部分上班族一樣，長期使用電腦，以及低頭用手機，在餘閒時間他又喜歡玩音樂夾Band，經常背着結他四圍去，因此不時肩頸痠痛。早前有日氣溫急降，他保暖不足，就在拿着結他及大背包急忙趕上巴士，當時未有注意拿重物的姿勢下，不慎拉傷了肩頸，即晚已感到頸和肩甲位痛，數天後，手部更變得無力，舉起手也覺得困難。

由於他本身有輕微脊椎側彎，亦曾經頸椎間盤突出，三年來定期到脊骨神經科檢查及治療護理，以紓緩脊椎側彎所引致的背痛及肌肉不適；故此，當發現拉傷後，未等待覆診日期便前來求助脊醫。

他長期低頭對電腦工作，頸椎弧度已變直，這次檢查更發現頸椎第六、七節壓到神經線，頸椎間盤突出復發，幸而情況輕微，肩甲位的肌肉亦有拉傷，需要接受兩星期密集式治療，包括超聲波、手法矯正及脊科3D脊骨牽引機，幫助發炎繃緊的肌肉消炎及放鬆，頸肩痛已大大減少，手部的無力感也消失，活動能力恢復。由於椎間盤突出是要較長時間康復，加上他患有輕微脊椎側彎，故此，仍然要定期覆診，觀察病情。

特別提醒，脊椎側彎於統計上有遺傳傾向，這位男士的兒子正在發育中，亦患有脊椎側彎，故此更需要加密關注，平日做適量的拉筋動作，以改善背部不適。

這位男士雖然注重關節健康，但仍然拉傷肩和頸，可見低溫對關節肌肉影響相當之大，只要姿勢不良拿重物便受傷了。脊醫提醒，即使天氣凍，也不宜做出縮頸縮肩的動作，避免令已收縮的肌肉更繃緊，增加脊椎關節受創的機會；此外，更要注意保暖防止肌肉收縮拉緊，影響關節正常運作，以及補充適當水分，因身體水分不足會導致椎間盤缺水，容易出現關節毛病。

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家