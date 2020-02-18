【深夜字聊】性玩具喧賓奪主　男伴感不滿

Q：我和女朋友一齊大半年，她個性比較貪玩，在性方面也主動，有日她和我去買了一個震蛋，裝在安全套裏面，然後放到陰道，本來想試試找出G點去刺激，期間女朋友又夾着走落床，話想試試震蛋會不會跌出來，床玩了十幾分鐘，震蛋差不多沒電，我便想開始交歡，但她竟說剛才震蛋已令她達到高潮，陰道依然有少少麻痹，故不想做，可是我並未滿足，於是草草完事。震蛋真的會令陰道麻痹嗎？我很不滿，下次還應使用震蛋嗎？

湯美

A：性玩意是借助來提升性愛情趣、情慾之物，漸成伴侶恩物。若男女性處於單身狀態，性玩具更可為形單影隻的人士帶來慰藉。

可是，當一對伴侶走在一起，雙方自會視性交本身才是性愛的主軸，性玩具則只是輔助品。今次事件，你之所以抱怨，是因為整個場面被一顆震盪器主導，它替代了男主角，女友於滿足後亦忽略了男主角的需要。

由於震盪器的震動力強勁，它能帶來源源性快感，女性很容易透過使用它而得到高潮。女朋友所指的陰道麻痹，大抵是指震動力給她帶來了高潮，繼而產生「內在餘震」，陰道內壁不斷產生強烈性反應。高潮過後，仍有陣陣「餘韻」，便形成麻痹感覺。

使用性玩意時，伴侶可嘗試互相協調，在時間和技巧上加以控制。打個比喻說，性愛有如正餐，性玩意則有如零食，可以只拿震盪器作愛撫外陰之用，並縮短使用時間。當女方得到一定程度的性刺激後，震盪器任務完成，男方旋即改用手指、舌頭、陰莖去刺激女方必要條件是男方投入去取悅，不讓女方熱情減退。這樣即能使各種官能感受得以平衡，降低女方寧願使用輔助品，被性玩意喧賓奪主。男性毋須視性玩意為敵人，加以善用可提升性福和性趣，雙得益彰。

李偉儀