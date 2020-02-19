預測：月底前，地產、銀行及國企項目，調整空間或會稍大。

白羊：感情關係或較不穩，一起旅遊或參與嗜好、宗教、學術活動，有助增進情感默契。

金牛：體能欠佳，工作壓力較大，事業運卻較佳，具上位及發展空間，多休息表現更好。

雙子：感情及親子關係或較不穩，已婚或同居朋友，就子女等事需多予耐性，多作交流。

巨蟹：情緒欠佳，家庭運稍遜，但已婚或同居朋友，感情關係或帶點波動，宜多予耐性。

獅子：辭令及思考力下降，工作壓力較大，宜注意人際關係，文書、傳訊、運輸等工序。

處女：體能較弱，工作壓力大，宜善用公餘時間，爭取休息，將有助維持較佳進度和表現。

天秤：辭令及思考力有改善，但情緒及家庭運稍遜，加上人氣不穩，宜保持低調多作協調。

天蠍：精神欠佳，辭令及思考力不穩，與家人相處，宜注意溝通多予耐性，以減少摩擦。

人馬：社交及財運不理想，理財能力稍遜，聯誼會友開支較大，需小心理財，並多加節約。

山羊：事業運走下坡，公事進程或較緩慢，加上人氣欠佳，求職、轉職或謀事等需予耐性。

水瓶：士氣不穩，出門、出勤、公幹或海外項目等進展或會遇上較大阻力，需多加集中。

雙魚：社交運稍遜，人事問題和變動或會較頻，避免與人爭辯，多予耐性，將有助過渡。