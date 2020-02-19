【家樂事】輕工業風家居　型格與優雅並重

說起工業風，很多人都會第一時間聯想到其狂野和粗獷的特色，從而令不少人對它的冷硬和「重口味」而卻步，其實任何事情都可以調校，以下所介紹單位的屋主甚為愛好工業風，卻又不想家居的泥水感太重和設計太誇張，設計師Oscar Chan於是在色彩和家飾上稍作改動，為他打造一個型格得來又不失優雅的「輕工業風」家居。

【文化石牆較自然】

這個一房一廳的單位位於啟德，實用面積約360平方尺。客廳方面，設計師用了黑鐵網屏風作分隔之用，使客廳的空間合理分配，而且凸顯工業風。另外以文化石牆做背景，令客廳的整體感覺比較自然；再配以落地窗打造寬敞空間，並具有充足的採光度。餐桌旁造了一個C字形的大型高櫃，用來放裝飾品和雜物，設計師特意於高櫃上設置滲燈，達到美化及柔和的效果。另外，由於單位面積不大，因此設計師把客廳的地台升高，以增加儲物空間。為了減低工業風的粗獷感，設計師特意用了大量木色來中和黑灰色傢俬。

【衣櫃花心思設計】

至於房間，雖然只是擺放衣櫃和床，但在設計上也花了不少心思。首先，衣櫃的部分位置特意不造櫃門，以方便戶主用來掛一些常用的衣服。為了避免遮光，衣櫃的近窗位置改為書架，以增加房間的透光度。另外，床頭的位置亦少有地向着窗口位，這樣的擺法會令床睡和衣櫃之間有一道小小的走廊，使房間感覺上更寬敞，而房間的其中一道牆身鬆上深藍色，使房間不會過於單調，營造一種調皮的感覺。