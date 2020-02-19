The North Face作為山系服裝最具指標性之品牌，向來都是不少潮流單位或時裝品牌挑選聯名合作的首選目標，或者又咁講，正因為多得來自四方八面友好品牌排住隊同The North Face聯名合作，你先發現其實山系服裝可塑性其實相當高。

日前，MM6 Maison Margiela於倫敦時裝周發表最新秋冬系列新作之時，亦同步發布了與The North Face攜手打造的一系列聯名服飾，設計融入後者早於上世紀90年代所推崇的Expedition System概念，其革命性可拆式及多層式功能服設計，本身就是專為要應付極端戶外環境人士着用而設，當中所用到的實用性索扣及保暖功能物料，與MM6 Maison Margiela立體剪裁及前衞氣質結合亦毫無違和感，你會驚嘆原來The North Face推出咗廿幾三十年的Nuptse Jacket、Denali Jacket及Mountain Jacket，仲可以變出好多你未見過的花款。最離奇係即使各款外套經過拉長撳扁，換上全新剪裁輪廓後，就算遮住左胸前標誌，你仍然可以憑黑色膊位剪裁將佢一眼認出係The North Face出品，這大概就是對「經典」兩字最完美的詮釋。