三界五行：抗疫功臣　永誌不忘

華陀是世界上最早的外科醫生兼麻醉師，這是有歷史記載的。（互聯網）

中國歷史上有五大良醫：扁鵲是「醫祖」，張仲景是「醫聖」，華陀是「神醫」，孫思邈是「藥王」，李時珍是「藥聖」。

相關的良醫、名醫、神醫的排名有很多版本，有的由學術界排序，有的由皇帝排序，有的由道家排序，更有很多是民間排序。上述五大良醫，只是其中一種排序。

其實，排名何須分先後，就好像在這場還在進行的世紀大抗疫中，有很多良醫，以及所有忘我、奮戰、犧牲的醫護人員、工作人員，他們為保衞人民、保家衞國而作出的偉大貢獻，將「一一垂丹青」，銘刻在歷史豐碑，永記在人們心中。

華陀是當今人們最熟悉的良醫，「再世華陀」是對醫生的最高讚美。一來因為他的醫術精湛，二來是《三國演義》的精彩演繹。

華陀是世界上最早的外科醫生兼麻醉師，這是有歷史記載的，雖然中國醫學歷史尊稱他為「神醫」，但他率先使用麻醉藥以及外科手術，卻並非神話。陳夀的《三國誌》是歷史書，他是三國蜀國史官，蜀亡後，他花十年時間寫成此書。羅貫中是元末明初人，早年參與朱元璋的抗元義舉，明朝建立，他歸隱專心創作《三國演義》（原名《三國誌通俗演義》），根據《三國志》演繹而成。

《三國誌·魏誌·華陀傳》真實記載華陀多個醫例，也如實記載他與曹操的關係。《三國演義》最令讀者拍案叫絕的是華陀為關公「刮骨療毒」以及為曹操「開腦治頭風」。（明續）

方向宇