日本6月 抽獎必中　「櫻桃小丸子 × Hello Kitty」帶回家

永遠小學雞，卻陪伴大家一起成長的《櫻桃小丸子》動畫，不經不覺已來到30周年，為紀念這大日子，小丸子破天荒跟Hello Kitty擕手，合作推出「櫻桃小丸子 × Hello Kitty」Sanrio抽獎活動。是次活動將從6月初起，在日本全國眾多商店包括Sanrio直營店、Lawson便利店等進行，抽獎獎品包括有兩用章魚燒機＆烤盤、浴巾、杯、小包等合共9個種類，並加設Last Special賞獎品。獎品上圖案，都是小丸子和Hello Kitty一起玩的日常場景，例如在甘味処「みつや」一起享受Kitty牛奶（遠處還有野口身影），而小丸子爺爺與他的「心之俳句」也有登場，畫風柔和溫暖，充滿溫馨感。最重要是，是次抽獎禮品每抽必中，不用擔心中空寶呢。

「櫻桃小丸子×Hello Kitty」Sanrio抽獎

活動日期：6月上旬起（開始日因店而異）

販售地點：日本全國Sanrio直營店、百貨Sanrio櫃位、Lawson等 （部分分店除外）

抽獎價格：每次700日圓（約HK$50）