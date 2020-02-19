美食婷：歐美大熱巴魯苔麩綠蟲藻　你點可以唔識

健康生活由良好的飲食習慣開始，我美食婷雖然為食，但一樣注重均衡飲食，對健康食品好有要求。最近病菌肆虐，美食婷我除四出撲口罩及消毒用品外，亦不忘搜尋對身體有益的營養食品，發現原來全球除疫症蔓延外，仲興起咗3款Super Food，值得同大家分享一下，希望人人食得健康又有營。

歐美熱捧：苔麩

最近在歐美掀起熱捧的新興食材──苔麩（Teff），原來是非洲埃塞俄比亞的主要糧食。這種細小的穀物，之所以會成為新興超級食物，相信是與其不含麩質有關，加上升糖指數低，可有效控制血糖。此外，苔麩亦有加強免疫力、幫助消化及排便之功效。而且含豐富鐵質、鈣質、纖維及蛋白質，味道亦與小麥粉很相似，有甜味及果仁的香氣，可塑性亦相當高，不但可用來製作糕餅甜點，亦可加入麥皮、粥或湯中食用。

修身抗炎：巴魯堅果

源於巴西的巴魯堅果（Baru Nuts），所含的蛋白質比大豆還要豐富，亦是優質脂肪的來源，不但可以提升人體血液中好的膽固醇、控制血脂，甚至可以加速體內脂質代謝，因而達致修身效果。此外，巴魯堅果亦含有大量的硒，有助抗發炎、促進心臟健康。但由於堅果始終油脂含量高，要避免進食過量，否則可能會適得其反。

水中極品：綠蟲藻

被日本人譽為國民超食物的綠蟲藻（Euglena），蘊藏59種人體每日所需營養，包括蔬果、魚肉中的維他命、礦物質、胺基酸、不飽和脂肪及膳食纖維。綠蟲藻除可補充營養外，當中獨有的膳食纖維Paramylon可以促進腸道蠕動，減少脂肪積聚，同時對抗毒素，令肝臟維持健康。由於綠蟲藻屬裸藻類微生物，不像普通食物般容易攝取，因此，日本人會將其提煉成各類型的健康食品。