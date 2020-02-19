在科技發展日新月異的新世代，好多事情都變得好快好急速，大家對於時間概念亦有所改變，覆個WhatsApp公告重要大事可能8秒唔使，了解一位新相識的「朋友」大概亦只需花上8分鐘（add佢FB再睇相睇comment睇friend list已略知一二），80年友誼到底是甚麼概念？可能真係要問「白花油王子」先會識答你！原來同樣來自美國而且一樣係咁家喻戶曉的牛仔服裝品牌Lee，與飲品品牌Coca Cola早於上世紀30年代已經展開合作關係，由前者為後者的送貨員工製作出合適的工裝制服，兩牌友誼早已超越80年，呢段珍貴關係絕對稱得上有今生無來世。

今季兩個品牌就以「Real Buddies」為主題打造出一系列聯名單品，其設計靈感擷取自昔日工裝制服元素，並結合Lee經典Lazy S車線、可口可樂Spencerian Script字型及代表性的搶眼紅色演繹出多款男女裝服飾單品，另牛仔褸及牛仔褲亦加入可口可樂刺繡圖案點綴，以兩個品牌於美式文化中的殿堂級地位加埋雙方長年累月所累積得來的友誼關係，呢個聯名系列都可以算是潮流界的Time Capsule。