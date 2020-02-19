五年一會　NB鞋王現身　M1300JP3升級回歸

2020年版本的M1300JP3會用上經典的藍白色鞋盒，並附上印有「2020 Limited Edition」字樣的黑色鞋袋。（互聯網）

即使閣下並非New Balance死忠粉絲，對甚麼「9系」、「千系」毫無概念，但被波鞋迷譽為「鞋王」的M1300JP相信點都會略有所聞，單單講呢對鞋每5年只會復刻一次就已經夠晒話題性。

此「鞋王」首次推出於1995年，當時由日本分部提出參照1985年誕生的New Balance M1300設計復刻推出，鞋身所用的配色、物料及細節都一一還原，美國製造加上日本限定發售，立刻成為全球NB迷的夢幻逸品，之後分別於2000年、2005年、2010年及2015年先後登場，每次復刻所採用的細節包括：鞋舌標籤、鞋身縫線及鞋側「N」字都會略有不同，但整體設計仍然保持一貫超高水準。