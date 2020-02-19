五年一會 NB鞋王現身 M1300JP3升級回歸
2020年02月19日 20:00
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2020年版本的M1300JP3會用上經典的藍白色鞋盒，並附上印有「2020 Limited Edition」字樣的黑色鞋袋。（互聯網）
即使閣下並非New Balance死忠粉絲，對甚麼「9系」、「千系」毫無概念，但被波鞋迷譽為「鞋王」的M1300JP相信點都會略有所聞，單單講呢對鞋每5年只會復刻一次就已經夠晒話題性。
此「鞋王」首次推出於1995年，當時由日本分部提出參照1985年誕生的New Balance M1300設計復刻推出，鞋身所用的配色、物料及細節都一一還原，美國製造加上日本限定發售，立刻成為全球NB迷的夢幻逸品，之後分別於2000年、2005年、2010年及2015年先後登場，每次復刻所採用的細節包括：鞋舌標籤、鞋身縫線及鞋側「N」字都會略有不同，但整體設計仍然保持一貫超高水準。
日前，品牌亦正式宣布波鞋迷引頸以待足足5年的M1300JP3即將登場，除了採用最元祖配色呈現之外，鞋身皮革更升級用上著名美國皮革大廠Horween所生產的上乘麖皮，並配搭元祖M1300所使用的Vibram大底，品質保證絕對唔會令Fans失望。香港區就會採用網上抽籤形式發售這對2020年版本M1300JP3，由2月21日中午12點至2月25日晚上9點登入http://www.newbalance.com.hk 就可以參加抽籤，中籤者就會於2月26日收到相關入手資訊。如果無你份的話，咁你就可以慢慢等多5年，等下一次2025年復刻喇！