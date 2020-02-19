貴族生活：【得個恨字】貴過豪宅嘅伏特加

就算正值「疫」市，樓價都似乎波動不大，一層樓少說也要幾百萬，已經係唔少人嘅「人生目標」兼生活負擔，依家話你知，有一支伏特加酒，一支身價達HK$5.63千萬，比唔少所謂嘅豪宅仲要貴，叫小編呢啲小薯只能得個「恨」字。

這瓶堪稱為現時全球最貴嘅Vodka乃由德國搖滾巨星Leon Verres推出的個人品牌Billionaire，這品牌亦素以奢華誇張的設計見稱，早在2009年已推出了超豪華的Le Billionaire Champagne，幾年後再下一城出產百萬伏特加，5公升裝霸氣十足，每瓶索價370萬美元（HK$2,800萬）非同凡響，被譽為全球最昂貴伏特加之一。至於全球最貴嘅則係2015 iteration of Leon Verres' Billionaire Vodka，身價達7.25 Million美元，約HK$5.63千萬。之所以如此矜貴，全因瓶身用上黑色人造皮包裹，再飾上2,000顆鑽石，盛載沿用俄羅斯傳統配方、經過5次淨化，過程中甚至會流過鑽石以令酒質純淨，如此奪目耀眼的包裝，難怪天價伏特甫推出便在酒壇引起極大回響。