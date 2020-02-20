生肖指數　是日吉星：猴

鼠：→ 可以悠閒地度過，有空閒時間，多接觸藝術或文學，會為你帶來好運。

牛：↑ 適合和情人看電影或郊遊，將是愉快浪漫的一天。讓你有初戀的感覺呢！

虎：↓ 你太積極工作，也會令別人十分不滿，其實不必在意他人的無聊目光。

兔：→ 即使很努力工作，但事情仍然進展不順利。障礙來自人，彼此看法都不同。

龍：→ 只要你一出聲，朋友會幫助你，當你遇到麻煩時可立即打個電話給他呢！

蛇：↓ 人際關係運勢下跌，你對別人抱着懷疑的態度，也難怪別人不會相信你。

馬：→ 財運有好轉，在商言商每個決定也是錢，你的理性要戰勝感性思維才成。

羊：→ 機會本已來到，但你今天沒有以真誠來面對事情，白白流失良好的機會。

猴：★ 等待已久的改變終出現，毅力和信心是成敗的關鍵。黃水晶有助運勢。

雞：↑ 愛情運不錯的一天，加上你的細心，令對方覺得你善解人意，加分不少。

狗：→ 今天你的頭腦欠靈活，不要為大小事情來作決定，判斷錯誤，後果自負。

豬：↓ 是日沖煞，凡事太過心急會失方向感，萬事拖慢來做，勝過出現錯漏。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌