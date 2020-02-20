預測：月底前，天災及廣泛事故或會較頻，出門前切記購買保險。

白羊：體能轉佳工作運回升，壓力將暫且放緩，進度亦較平穩，宜放鬆一點，別太緊張。

金牛：人緣及桃花運轉佳，與伴侶、家人的溝通情況將較和順，亦有利單身朋友開展新戀情。

雙子：心情不錯，家庭運回穩，與家人多交流、多聚會，將有助增進情誼，加強默契。

巨蟹：感情關係雖持續不穩，但辭令及思考力轉佳，與伴侶多交談、多約會，關係更好。

獅子：體能雖持續不穩，工作壓力較大，但財運轉好，有利開單、簽約等，宜積極行事。

處女：人氣回升，人緣及桃花運亦不錯，多聚會及多約會，有助增進與伴侶、家人感情。

天秤：精神轉佳，情緒回穩，社交及家庭運較早前平穩，較能享受家庭樂及社交聚會。

天蠍：辭令及思考力回穩，家庭及社交運甚佳，與親友交流、會面，將有助增進情誼。

人馬：事業及財運不穩，但議價能力稍佳，求職、轉職或謀事等，宜積極行事與進取。

山羊：財運甚好，出勤、公幹、海外項目、擴充、調動等，成效與進展將較和順理想。

水瓶：異性緣旺，已婚或同居朋友，對夫妻生活較能投入，宜趁機增進身心情感交流。

雙魚：戀愛運回升，現關係將較早前平穩，宜多交流。社交運欠佳，單身朋友需予耐性。