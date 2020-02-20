春果第一枝　車厘子5大好處

有紅色寶石之稱的車厘子，營養豐富，好處多多。（資料圖片）

又名車厘子的櫻桃，乃近期最熱賣的水果之一，其外形嬌小、色澤鮮紅，咬開那脹卜卜的外層，果汁即時在嘴裏爆破，味道香甜，難怪有「春果第一枝」的美譽。

說到營養價值，深得不少女生喜愛的車厘子，含鐵質、鉀質、膳食纖維、維他命C等成分，益處多多，堪稱「超級食物」！以下是食用車厘子的5大好處，注重健康的朋友不要錯過啊！

好處1：防治貧血

車厘子含有鐵質，它是合成人體血紅蛋白的原料，常食車厘子，可促進血紅蛋白再生，防治缺鐵性貧血，很適合每個月總有幾天不方便的女性食用，有助補氣益血。

好處2：護膚養顏

車厘子的鐵質含量極豐富，每100克果肉的鐵含量是同等分量士多啤梨的6倍，經常食用，可令皮膚紅潤光滑。它又含維他命C，能抗氧化，有助延緩衰老。

好處3：改善失眠

有研究發現，櫻桃含有天然褪黑激素，有助調節生理時鐘，其果汁內的橘紅色成分也可促進某種氨基酸發揮作用，改善失眠引致的情緒問題。

好處4：紓緩痛症

車厘子含有豐富鉀質，15粒車厘子的鉀質含量已相等於2個小蘋果，有助促進體內的血液運行，能紓緩肌肉疼痛、頭痛、腰痛，以及女性的經痛。

好處5：保護視力

雙眼長時間注視電腦螢幕，會使視網膜上的感光物質消耗過多，必須及時補充維他命A，否則容易出現眼痛、視力下降等問題。車厘子含維他命A，其含量比葡萄、蘋果等水果都要多，有助緩解眼睛疲勞。它又含有豐富花青素及胡蘿蔔素，有助維持夜間視力。