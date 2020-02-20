日本4市連開　期間限定「米妮」主題咖啡館

即將在OH MY！MINNIE MOUSE 咖啡館推出的米妮漢堡，有米妮雙耳很易認。1,990日圓（約HK$141）（互聯網）

米奇老鼠，都辛苦久了，是時候給女友米妮，露露鋒芒。今年東京迪士尼將力谷米妮，首波活動「Very Very Minnie！」就是從2月尾起，在日本4大城市，即是東京、大阪、名古屋和福岡，與OH MY CAFE聯手推出「OH MY！MINNIE MOUSE」期間限定咖啡館。米妮主題咖啡館，顏色以亮眼鮮明的黃色為主調，除了有多款融入米妮造型特徵的菜式，店中還有多款獨家米妮精品發售，愛米妮的今次可出力掃貨了，餐廳如提前訂位，客人還可獲贈可愛餐墊，記得勿走雞。

OH MY！MINNIE MOUSE 期間限定咖啡館

OH MY CAFE TOKYO

地址：東京都渋谷区神宮前4丁目30-3 東急プラザ表参道原宿3階

營業期間：2月28日至4月12日

kawara CAFE&DINER 心齋橋店

地址：大阪市中央区 西心斎橋 1-4-3 心斎橋OPA 9F

營業期間：2月28日至4月19日

kawara CAFE&KITCHEN 名古屋PARCO店

地址：愛知県名古屋市中区 栄 3-29-1 名古屋PARCO 南館5F

營業期間：2月29日至4月26日

kawara CAFE＆KITCHEN KITTE 博多店

地址：福岡県福岡市博多区博多駅中央街9-1 KITTE博多 9F

營業期間：2月29日至3月28日