EGL東瀛遊再度加推！《曼谷、芭堤雅泰著迷購物遊5天》

【特約報道】新型冠狀病毒疫情持續，大家適宜出外走走、唞一唞、身心舒暢一番。EGL 東瀛遊心繫香港人，繼上星期推出HK$888 首爾全天候掃貨 5 天團，反應熱烈，決定再度加推多個 3 月出發日子，帶客人去東大門、明洞盡情購物。

除此之外， EGL再推出《曼谷、芭堤雅泰著迷購物遊5天》抗疫價HK$1,089、《吉隆坡、馬六甲 抵玩 5 天》抗疫價HK$1,389、《馬來西亞+新加坡超值 5 天》抗疫價HK$1,589、《首爾、江原道購物 玩樂 5 天》抗疫價HK$1,588及《新加坡"靈活自主"4 天》抗疫價HK$2,689。另外，EGL 東瀛遊亦顧及喜歡自由行的客人，推出 3 個住宿遊系列套票：首爾弘大 Holiday Inn Express Seoul Hongdae 3 天 2 晚酒店連早餐每位HK$699 起、大阪逸の彩溫泉酒店 4 天 3 晚酒店連早餐每位HK$999起及曼谷 Ibis Bangkok Sukhumvit 4 天 3 晚酒店連早餐每位HK$999起，以上旅行團及住宿遊系列套票網上報名一 律勁減HK$50。

《曼谷、芭堤雅泰著迷購物 5天》特別安排連續 2 晚入住芭堤雅 4 星級酒店，帶客人到兩大2018年全新開幕「ICONSIAM及 Terminal 21 Pattaya」的購物天堂，只需HK$1,089，乘坐阿聯酋航空，免收燃油附加費，3、4 月出發。

《吉隆坡、馬六甲抵玩 5 天》暢遊馬來西亞雙城──吉隆坡馬六甲，全程入住國際知名品牌 4 星級酒店，走訪嶄新人氣打卡熱點：鬼仔巷壁畫街，色彩繽紛「彩虹階梯」，只需HK$1,389，3、4 及 5 月出發。

《馬來西亞+新加坡超值 5 天》一個價錢，暢遊兩個國家，全程入住國際知名品牌 4 星級酒店。 增遊人間仙境「星耀樟宜」，到訪植物園「森林谷」及世界最高室內瀑布「雨漩渦」，參觀新 加坡濱海灣花園「空中觀光步行走廊」，只需HK$1,589，乘坐新加坡航空免收燃油附加費，4、5 月出發。

《韓國首爾、江原道購物玩樂 5 天》，客人們可以到韓國民俗村，新開幕之 PIERROT SHOPPING MALL，更有機會觀賞櫻花，指定日子特別提升安排連續住宿 4 晚首爾 5 花酒店。只需HK$1,588，3、 4、5 月出發。

《新加坡"靈活自主"4 天》連續 3 晚住宿 4 星級酒店，帶大家到哈芝巷 Haji Lane，星耀樟宜中特 別安排「星空花園」及「鏡子迷宮」，只需HK$2,689，只辦 3 團，乘坐新加坡航空免收燃油附加費， 4、5 月出發。

自由行住宿遊方面，首爾弘大 Holiday Inn Express Seoul Hongdae 3 天 2 晚酒店連早餐及 2 天全日 9 小時私人專車包車遊每位HK$699 起；大阪逸の彩溫泉酒店 4 天 3 晚酒店連早餐每位HK$999 起，包 酒店內 1 次 45 分鐘享用獨立風呂(價值 : 4,500円)及實用 3 選 1 交通服務；曼谷 Ibis Bangkok Sukhumvit 4 天 3 晚酒店連早餐及一天遊漫遊大城府每位HK$999 起。

旅行團

行程資訊： 首爾全天候掃貨 5 天團 KSDS05

東大門、明洞等購物熱點、設 1 日全天自由活動時間

出發日期：2 月 27 及 3 月 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28日

抗疫價：HK$888 (網上報名額 外勁減HK$50)

行程資訊： 曼谷、芭堤雅泰著迷購物遊 5 天 BBQA05

連續 2 晚入住芭堤雅 4 星級酒店，2018 年全新開幕 ICONSIAM 及 Terminal 21 Pattaya，乘坐阿聯酋航空免 收燃油附加費

出發日期：3 月 18,19,20 及 4 月 6,13,20 日

抗疫價：HK$1,089 (網上報名額 外勁減HK$50)

行程資訊： 吉隆坡、馬六甲抵玩 5 天 MKQA05

全程入住 4 星級酒店，茨廠街「鬼仔巷」、色彩繽紛 「彩虹階梯」

出發日期：3 月 12,19,26,28、 4 月 22,25 及 5 月 7 日

抗疫價：HK$1,389 (網上報名額 外勁減HK$50)

行程資訊： 馬來西亞+新加坡超值 5 天 MSLA05

全程入住 4 星級酒店，「星耀樟宜」，參觀濱海灣花 園「空中觀光步行走廊」，到訪植物園「森林谷」及 世界最高室內瀑布「雨漩渦」，乘坐新加坡航空免收 燃油附加費

出發日期：4 月 15,22 及 5 月 6,13,20,27 日

抗疫價：HK$1,589 (網上報名額 外勁減HK$50)

行程資訊： 新加坡"靈活自主"4 天 MSAA04

哈芝巷 Haji Lane，星耀樟宜中特別安排「星空花園」 及「鏡子迷宮」，乘坐新加坡航空，免收燃油附加費

出發日期：4 月 16,23 及 5 月 7 日 (只辦 3 團)

抗疫價：HK$2,689 (網上報名額 外勁減HK$50)

行程資訊： 首爾、江原道購物玩樂 5 天 KSDG05

韓國民俗村，新開幕之 PIERROT SHOPPING MALL，有 機會觀賞櫻花，指定日子特別提升安排連續住宿 4 晚首爾 5 花酒店

出發日期：3 月 4,6,11,13,18,20,25, 27,29,31、 4 月 2,5,6,16,18,19,23,25 及 5 月 3,6,8,10,12,14,16,18 日

抗疫價：HK$1,588 (網上報名額 外勁減HK$50)

自由行住宿遊：

套票資訊：

首爾 Holiday Inn Express Seoul Hongdae 3 天 2 晚住宿遊

- 2 晚市內人氣地標酒店住宿連每日早餐

- 2 天全日 9 小時私人專車包車遊 - 住宿日期：即日至 4 月 30 日

價錢：

每位HK$699 起

1) 網上報名額外勁減 HK$50

2) 加訂相關地方機票，每位可享HK$50機票折扣優惠。

套票資訊：

大阪 逸の彩溫泉酒店 4 天 3 晚住宿遊

- 3 晚市內溫泉酒店住宿連每日早餐 - 包酒店內 1 次 45 分鐘享用獨立風呂（價值 : 4500 円）

- 包阪堺地區路面電車 TAKE TAKE 一日乘車券 - 貼心安排實用交通服務 (3 選 1)

￭南海電鐵機場市中心來回券

￭大阪機場專車接送 (單程 )

￭關西廣域地區火車証 5 天

- 住宿日期：即日至 4 月 30 日

價錢：

每位HK$999 起

1) 網上報名額外勁減HK$50

2) 加訂相關地方機票，每位可享HK$50 機票折扣優惠。

套票資訊：

曼谷 Ibis Bangkok Sukhumvit 4 天 3 晚住宿遊

- 3 晚市內精選酒店住宿連每日早餐

-包一天遊漫遊大城府，參觀傳統泰式建築， 欣賞著名歷史寺廟

-住宿日期：即日至 6 月 30 日

價錢：

每位HK$999起

1) 網上報名額外勁減HK$50

2) 加訂相關地方機票，每位可享HK$50機票折扣優惠。

韓國入境小貼士：

1) 經香港、澳門及中國入境的旅客，需遞交健康狀態問卷並接受體溫檢測、提供確實及有效的 在韓期間的地址及手機號碼（每人需提供各自手機號碼並不可使用酒店電話，入境時將以「現 場驗證」方式驗證電話號碼），否則將被拒絕入境。

2) 需下載「自我診斷手機應用程式」以申報每日身體狀況。

3) 持有港澳台護照的旅客仍然享有 90 天免簽證。

4) 由湖北省簽發的中國護照持有人、持有韓國駐武漢領事館簽發的任何簽證人士、過去 14 天 曾到訪湖北省的旅客，禁止入境。

新加坡入境小貼士：

1) 暫停向持有中國護照旅客發出簽證。

2) 禁止所有持有以湖北省為簽發地的中國護照旅客或在過去 14 天內曾到訪中國的旅客入境或 過境。

馬來西亞入境小貼士：

1) 禁止所有來自或曾到訪湖北省、浙江省及江蘇省的旅客入境。

2) 持中國護照、14 日內曾到訪或過境中國大陸的旅客，不得進入沙巴及沙勞越。

日本入境小貼士：

1) 禁止 14 天內曾到訪湖北省的旅客，或以湖北省為簽發地的中國護照持有人入境。

2) 關西及成田機場內設有中港澳旅客關口，要求旅客填健康申報表，以申報有否出現發燒、咳 嗽等病徵或曾服用退燒藥物，以及有否接觸過「新型冠狀病毒」患者。

3) 如飛機或船上發現患有「新型冠狀病毒」的可疑個案，同機或同船的乘客都不能入境。如果 個案檢查結果呈陽性，患者就會被送往醫院治療，而其他乘客都不能入境，直到醫療機關獲 得測試結果。

查詢方法：

電話查詢及報名中心：3692 0888

網址：www.egltours.com