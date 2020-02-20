三界五行：華陀關羽　未有醫緣

清朝，乾隆皇把漢代至明代的二十四部史書欽定為「正史」，並合稱為《二十四史》，漢代歷史由司馬遷的《史記》、班固的《漢書》、范曄的《後漢書》和陳夀的《三國誌》組成。

陳夀的《三國誌》與漢史其他三部史書都非常嚴謹、中肯、客觀，可信度極高。陳夀在蜀國當官，三國歸晉，陳夀寫《三國誌》，書中記載關羽在建安二十四年（公元219年）中箭，醫生診斷：「矢鏃有毒，毒入於骨，當破臂作創，刮骨去毒，然後此患乃除耳」。但陳夀沒寫明這位醫生是誰？於是，明朝的羅貫中就「老作」了，憑空構造華陀替關羽刮骨療毒，關羽不需華陀用「麻沸湯」麻醉，一邊飲酒一邊與下屬下棋，棋未下完，手術已完成。

但事實並非如此，華陀早在建安十三年（公元208年）就被曹操處死，這段歷史也記在《三國誌》，陳夀很客觀，他是漢家人，但在史書並不稱曹操為「賊」（漢賊兩立，是劉備和孔明多次強調的），反而稱之為「魏王」。《三國誌》記載，華陀被殺後不久，曹操最疼愛的兒子曹沖（就是那個小小年紀就識得用石頭和木船秤象的天才童子）13歲時急病，高燒不退，口吐白沫，全身抽搐，群醫束手無策，夭折了，曹操心痛得呼天搶地，大呼「悔不該，殺那華陀」，天下無後悔藥，當初曹操要殺華陀，群臣求情勸諫，但曹操說狠話：「不信殺了就沒有醫生」！曹操為甚麽殺華陀，《三國誌》與《三國演義》又有不同理由。（明續）

方向宇