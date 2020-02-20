英之傑 × BioEm 四大車廂淨化優惠

在這個全民防疫的時期，英之傑集團與本地權威健康科技品牌BioEm（貝達安）聯手推出BioEm車廂空氣消毒淨化服務予各旗下品牌(Toyota、Lexus、Jaguar及Land Rover)車主，提供最優質360°防疫保護，攜手關注廣大車主及家人健康。

車廂為密閉空間，病毒或細菌輕易隨飛沫散落在車廂內不同的地方，如車廂內的天花、地毯、軚盤、儀表板、座椅等等，成為病毒或細菌滋生的溫床。為車廂全面噴上BioEm空氣消毒淨化液，其專利天然配方獲得香港多間大學及權威機構認證，安全可靠，有效殺滅細菌及病毒達99.99%，更能夠分解車廂內的甲醛及異味等三大功效，淨化空氣，消毒殺菌。並且可長期使用及對人畜無害。服務嶄新採用霧化技術，把BioEm空氣消毒淨化液以霧化噴灑，深入車廂內的每條狹縫。

英之傑X BioEm四大車廂淨化優惠：

1. 所有現車主即可以港幣$488到維修中心享用單次BioEm車廂消毒淨化服務。

2. 所有現車主凡在維修中心享用任何維修服務後，即可以特價港幣$248（原價港幣$488/次）享用單次BioEm車廂消毒淨化服務。

3. 為表對醫護人員辛勤的付出作出敬意，從事醫護工作的客戶更可以優惠價港幣$388（原價港幣$488/次）享用單次BioEm車廂消毒淨化服務。

4. 顧客於即日起凡選購任何指定品牌及型號的新車(優惠適用於所有Lexus及Toyota車款及Land Rover Discovery Sport車系)及申請指定品牌的財務計劃，並於2月29日或以前完成交車，即送全新BioEm車廂消毒淨化服務5次（港幣$488/次，總值港幣$2,440）。英之傑亦會在交車前以BioEm車廂消毒淨化液徹底消毒你的愛驅，確保衛生。