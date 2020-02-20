征選遊：葡萄牙波圖有間哈利波特書店

人人都知《哈利波特》作者是來自英國的J.K. Rowling，為何葡萄牙第二大城市波圖又會有間「哈利波特書店」扯上關係呢？不說不知，原來作者曾旅居波圖，所以故事很多靈感其實是來自葡國。然而，這間「哈利波特書店」雖然官方沒有親實確認，但哈利波特迷公認是電影中兩個場境的取境場所：華麗與污痕書店 (Flourish and Blotts)和霍格沃茨城堡中會動的樓梯，加上這裡是《哈利·波特與被詛咒的孩子(Harry Potter and The Cursed Child)》全球首發的地點，令整件事更欲蓋彌彰。

究竟書店的名字是什麼呢？原來是曾被Lonely Planet 評為全球三大美麗書店之一的ivararia Lello e Irmao。據知書店早於1906年開業，外觀是幢不太顯眼的兩層高新哥德式建築。但一踏入室內，便會看到位處書店中央的對稱螺旋狀樓梯，其木雕製的花紋再配上搶眼的紅色地板，是遊客們最愛打卡的地方。然而，再拾頭一看，整間書店的書櫃或牆上均布滿雕刻花紋，加上二樓天花頂部的一大片玻璃彩繪，透射出七彩又柔和的陽光照亮整間書店外，還用拉丁文寫著「decus in labore」，意思是there is honor in work，含蓄地表達店望主因收藏了大量葡萄牙出版的書籍為傲。然而，現因《哈利波特》的名聲太亮，店內深處一角是其專賣位置，加上慕名而來的人也太多，因此大家需要先在鄰舖購價值€5 （約HK$42）的門票才可內進，但門票亦可以用作抵銷店內的消費。

Livararia Lello e Irmao

開放時間：9:30am~7:00pm（星期一至五）、9:30am~1:00pm（星期六）

入場費：€5 （約HK$42）

地址：Rua das Carmelitas 144, Porto