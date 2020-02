征選遊：葡萄牙波圖有間哈利波特書店

人人都知《哈利波特》作者是來自英國的J.K. Rowling,為何葡萄牙第二大城市波圖又會有間「哈利波特書店」扯上關係呢?不說不知,原來作者曾旅居波圖,所以故事很多靈感其實是來自葡國。然而,這間「哈利波特書店」雖然官方沒有親實確認,但哈利波特迷公認是電影中兩個場境的取境場所:華麗與污痕書店 (Flourish and Blotts)和霍格沃茨城堡中會動的樓梯,加上這裡是《哈利·波特與被詛咒的孩子(Harry Potter and The Cursed Child)》全球首發的地點,令整件事更欲蓋彌彰。

究竟書店的名字是什麼呢?原來是曾被Lonely Planet 評為全球三大美麗書店之一的ivararia Lello e Irmao。據知書店早於1906年開業,外觀是幢不太顯眼的兩層高新哥德式建築。但一踏入室內,便會看到位處書店中央的對稱螺旋狀樓梯,其木雕製的花紋再配上搶眼的紅色地板,是遊客們最愛打卡的地方。然而,再拾頭一看,整間書店的書櫃或牆上均布滿雕刻花紋,加上二樓天花頂部的一大片玻璃彩繪,透射出七彩又柔和的陽光照亮整間書店外,還用拉丁文寫著「decus in labore」,意思是there is honor in work,含蓄地表達店望主因收藏了大量葡萄牙出版的書籍為傲。然而,現因《哈利波特》的名聲太亮,店內深處一角是其專賣位置,加上慕名而來的人也太多,因此大家需要先在鄰舖購價值€5 (約HK$42)的門票才可內進,但門票亦可以用作抵銷店內的消費。

Livararia Lello e Irmao

開放時間:9:30am~7:00pm(星期一至五)、9:30am~1:00pm(星期六)

入場費:€5 (約HK$42)

地址:Rua das Carmelitas 144, Porto