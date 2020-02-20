靈敢侶情：如何讓孩子習慣戴口罩和洗手？

想讓孩子習慣戴口罩和洗手，其實可以很簡單。（互聯網）

奇景：朋友的兒子，好樂意戴口罩，甚至眼罩。就連洗手，都洗得非常專業，猶如醫護。

立即請教朋友，夫婦二人說：「我們是一對貪玩的父母。」

「玩甚麼？」

「這段時間Home Office，通常開完Conference，我們都會去發掘兒子的喜好。」丈夫說。

「我們循跟口罩有關的一切去找。」太太說。

「即是怎樣？別再賣關子，快說！」我聽得心急，好想快點知道，然後立即跟父母級的讀者分享。

「起初，我們播《蝙蝠俠》給兒子看。」丈夫說。

「哈哈，但兒子不喜歡！」太太笑起來。

「因為我們曾教過他，病毒可能從蝙蝠來。」丈夫補充。

即是怎樣？聽得我一頭霧水。

「然後，我上YouTube找《幪面超人》給兒子看。」

「唉，又不喜歡！實在我們徹底暴露了年齡，哈哈！」

嗯，我開始猜到。

「想不到，有一天我們在看醫生電視劇，兒子喜歡！」

「還說長大後要做醫生！」

兩公婆一人搶說一句，我想明白了，立即跟着搶：「所以兒子要扮醫生戴口罩和洗手！」

「對！」兩公婆笑瞇瞇。

「但眼罩呢？」我問。

「兩仔爺晚上愛在浴室玩水，所以習慣了戴泳鏡。」太太沒好氣。

雖然，這對父母用貪玩來形容自己，但我覺得，他們非常聰明。當然，他們用的方法，同時極需要耐性。

夫婦二人，本來天天上班，正所謂相見好，同住難，兒子見得少才好相處。如今，他們要將上班的「私人時間」跟兒子分享，還要尋找他的興趣，再跟他玩樂，其實可以幾難捱。

所以，應該還是一句「戴口罩啦衰仔」來得方便。叫了不肯戴，索性別出街，上網呻兩呻，好快又一日。

但其實，所有事情都有兩面，Home Office是親子樂還是困獸鬥，且看我們抱着怎樣的心情面對。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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