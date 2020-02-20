美麗華旅遊．超平抵玩5天韓國團．破天荒$699起！

【營業資訊】$699就可以去首爾玩返轉？平時買機票都唔止！

全程4晚入住首爾潮人酒店，5日去晒N 首爾塔公園、首爾路7017 空中花園、益善洞韓屋胡同等；更會潮遊3 大購物區「東大門、弘大、明洞」，讓你盡情購物！4 月1 日至15 日出發更增遊首爾2 大賞櫻名所:自由公園及汝矣島添！

如果以上的景點未夠吸引，再推出首爾精選5天團，全程入住首爾4花級酒店，除咗逛3大至潮購物區，更去埋韓劇拍攝地:Heyri Art Valley文化藝術村、弘大 AK Tower同 Kakao Friends 主題館及2 大傳統市場: 通仁市場及麻浦農水產市場。行程特設一天全日自由活動，讓您自由探索韓遊真樂趣，今次仲唔係遊韓既好機會?

想去遠啲仲有東歐抵玩7天團，帶你踏進匈牙利、斯洛伐克、奧地利、 捷克，凌晨機出發，相等於8天行程，簡直超值！三人同行優惠，每位只需$4099起！

行程會到訪匈牙利的漁人堡，從高處眺望多瑙河、國會大廈、佩斯河岸跟城市的美景；之後再到東歐另一小國斯洛伐克，欣賞其典雅歐陸式建築設計。暢遊奧地利維也納的著名百水公寓「古怪屋」，不規則的線條，建成與眾不同的樓房！另外，捷克世界文化遺產「布拉格舊城區」及中世紀古城「古姆洛夫」，亦絕對不容錯過！

抵玩行程推介

首爾韓遊5天團 (KSGS05) $699起/位

出發日期：3月份

首爾精選5天團 (KSGB05) $699起/位

出發日期：3月份

東歐抵玩7天團 (EECC07) $4099起/位 (3人同行優惠)

出發日期 :3月3,5,19,25日

查詢熱線: 8200 2299

牌照號碼：352742