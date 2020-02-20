生活夜校：情色字典中的Home　原來係咁解……

今期好多人都寧願留喺屋企，講開家，原來喺情色字典中有唔少同家或Home相關嘅詞語，之但係講到吸睛，又點都及唔上相關題材嘅成人作品呢！

【Home Health Massager 家電產品】

如果問大家有冇用過「Home Health Massager」，呢個中文譯做家庭健康按摩器時，唔好咁快答住，因為佢其實暗指情趣按摩器。想知點解佢會變成家電嘅一分子，就要從佢喺美國嘅發展史講起。話說呢種具震動功能嘅按摩器，原本係作為醫學用途，從最初嘅手動發展成電動，喺上世紀約30年代開始變成民用產品，包裝成家庭電器推廣。如果想知道按摩器嘅發展史，不妨去位於三藩市嘅古董震動器博物館，當中收集咗從18到19世紀70年代嘅按摩器，並有專人講解當中嘅歷史。

【Home Run 棒球術語】

廣東話暗示上床嘅意思好多，例如啪啪啪等，而美國俚語中亦有類似嘅講法，其中一個就係「Home Run」，佢本來係棒球術語，意思係本壘打咁解，而喺美國文化中，原來將「第一壘」（First-base）暗指接吻；「第二壘」（Second-base）暗指腰部以上嘅撫摸；「第三壘」（Third-base）暗指腰部以下嘅撫摸，而最後先至係「本壘打」（Home Run）。下次聽到有人同你講，話佢已經「Home Run」咗，咁就明佢講乜啦！