Raidho Acoustics TD 1.2　杜絕氣流影響保原聲

TD1.2繼承了人氣型號C1.2及D1.1的設計，但音箱內部的無論用料、技術及造工都經過全面更新，售價HK$185,000/一對。（方偉堅攝）

來自丹麥的Raidho Acoustics是高級喇叭專家，為照顧發燒級音響迷，推出最新書架喇叭TD1.2，繼承了人氣型號C1.2及D1.1的設計，外形上有點熟口熟面，但音箱內部的無論用料、技術及造工都經過全面更新，體積只有200×360×410mm重15kg，相當的骰輕巧，適合狹窄的港式客廳。雖然音箱不算大，但其形狀能減少對氣流的影響，更能杜絕音箱內產生不必要的聲音反射，大大減少失真。

為了提升低音震撼感，中低音單元採用了115mm的5層鉭/鑽石振膜，配合獨家的邊緣纏繞鈦音圈，大大改善了磁場，並提高了功率處理能力，能瞬間將低頻下潛至45Hz水平。高音方面，採用了繼承自TD4.8及TD4.2，而重新設計的帶狀高音單元，配合強大的磁驅系統，而獲得了更高的分析力及失真度，輕鬆將高頻提升至50kHz。此外，分頻器亦經過重新設計，令相位更精準，而且廠方為喇叭提高了靈敏度，以細功率輸出的擴音機亦能輕鬆驅動喇叭，將單元分析力發揮至極限。