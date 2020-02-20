【深夜字聊】久旱逢甘露 中女吃不消

Q：我今年43歲，早婚。在27歲離婚後獨自撫養子女，現子女均升讀大學，我亦覓得男友過新生活。親熱時我其實感到很興奮和有濕潤的，但每次進入時卻感痛楚，陰道裏頭像皮膚爆拆般刺痛。曾進行婦科檢查，醫生說身體沒問題，月經亦正常。性行為疼痛與十幾年沒性生活有關嗎？如何解決這問題？另外想知道，男友50多歲，我亦已中年，需要避孕嗎？

張小姐

A：在生理上，陰道結構是通往內生殖器的管道，陰道內壁有皺摺、具彈性，於遇到性刺激產生興奮時會鬆弛和擴張，加上自然體液或人工潤滑劑的滋潤，可有助性行為順暢進行。

持續的性活動能有助陰道維持這種彈性。相反地，不少女性反映，若性行為停止了一段長時間，該種彈性便會好像消失了，需要重新操練上一陣子才可回復原來的活力和彈性。有說是在恢復性愛期間陰道雖受到體液或潤滑劑滋潤，卻不能即時浸滿陰道壁膜皺摺的每處微小部分。打個比喻說，就好像塗護膚品也通常需要好些時間才見效。若女性於停止伴侶性生活期間，從沒刺激敏感部位，陰道壁便會處於靜態休眠狀態，往後多年突如其來進行性交，它彷彿突然受驚動，一時之間未能適應和迎合性行為再臨。

加上在心理上，女性再度發生性行為，卻難免伴隨緊張心情。有興奮感、下體濕潤固然有助性愛，同時建議你要格外注意放鬆身心。男女在蓄勢待發之時，身體感官縱然準備好了，卻不完全等於心情放鬆，容易誘發男方過早完事、女方感到陰道疼痛的問題。愛撫期間嘗試閉目做深呼吸，有助放鬆身體和心情。建議使用水溶性潤滑劑，塗進陰道壁較深入位置，可令陰道加倍濕潤。久旱逢甘露，可喜可賀，感到不適應和吃不消只屬短暫情況，將可愈做愈順暢。關於避孕方面，若你們無打算於享福之年仍得供養年少子女讀大學，此刻必須注意避孕，中年男女皆具生育能力，安全性行為實不可少。

李偉儀