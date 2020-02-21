生肖指數　是日吉星：羊

鼠：↓ 是日沖煞，工作如果絞盡腦汁仍沒有解決之道，不妨徵詢其他人的意見。

牛：↓ 近日運程浮動不定，很多事情難以把握，多較為麻煩的事發生在你身上。

虎：↑ 戀愛運不錯，到有異國情調的餐廳或卡拉OK，可增加你的異性緣！

兔：→ 棕色有助人深入思考和集中精神，當你需要開會時，謹記多穿棕色衣飾。

龍：→ 有時候你會覺得伴侶有點婆婆媽媽，其實他只是關心你的一切呢！

蛇：→ 同事間是講求合作精神，不要太過自私，這樣只會令工作進度受影響。

馬：↓ 近日的財運不太理想，並且有破財的迹象出現。要謹慎地使用每一分錢。

羊：★ 與人為善帶給別人快樂，自己也會招來好運勢。今天藍色有助運勢提升。

猴：→ 以開朗喜樂的心情面對問題，雖然煩惱不去，但在過程中也有所得着呢。

雞：→ 伴侶的怒氣一發不可收拾，你要小心處理，否則你們的關係將覆水難收！

狗：↑ 工作運相當不錯，四處都找到支持你、關心你的好朋友，心感溫暖。

豬：→ 要學懂如何跟別人合作，這樣才能完成較複雜的工作。黃色能增人緣運。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌