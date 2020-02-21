白羊： 感情關係不穩，固有問題較易浮面。社交運較佳，需妥善分配時間，勿顧此失彼。

金牛： 事業運回升，工作壓力較大，卻具上位良機，體能稍遜，多休息將有助提升表現。

雙子： 感情及親子關係或較不穩，與家人伴侶參與宗教或嗜好等活動，有助增進默契。

巨蟹： 家庭運持續不穩，加上情緒欠佳，已婚或同居者，需多予包容，注意溝通等情況。

獅子： 體能、辭令及思考力不穩，但集中力稍佳，可助化解與家人伴侶的溝通等問題。

處女： 約會、家庭等開支或會較大，但貴人帶來工作與賺錢良機，有利開單、簽約等。

天秤： 人氣及情緒或較不穩，但桃花運稍佳，與伴侶關係將較融洽，宜多交流多約會。

天蠍： 辭令及思考力欠佳，但精神狀態略為回穩，有助改善或增進與家人的溝通情況。

人馬： 社交運欠佳，人事問題較頻，但辭令及思考力稍佳，遇有意見分歧，多聆聽為佳。

山羊： 事業及正財運不穩，但貴人運轉佳，多會友多聯誼，有助招引工作及賺錢等良機。

水瓶： 人事變動或會較頻，出勤、公幹、海外項目等需多予耐性，小心處理及多作後防。

雙魚： 社交圈中人事問題或會持續較頻，但桃花運及異性緣淡靜，需多予包容避免爭辯。