【營事檔案】雞柳親子蓋飯　青少年至啱食

雞肉親子丼是常見的日式料理，主要材料是雞肉和雞蛋，加以洋葱味配料，因為雞會生蛋，雞肉和蛋是親子關係，所以就有了這個有趣的名字『親子丼』。下面分享的雞柳親子蓋飯不但美味，烹調方法也很簡單。

高蛋白的雞柳是減肥人士喜愛的選擇，不但脂肪含量低，而且能為身體提供優質蛋白質，有助體內的體內組織的修補與肌肉的生長。另外雞肉也含維他命B雜、磷質、鐵質等，維他命B雜能協助人體代謝食物、吸收營養和釋放能量；磷質則幫助保持牙齒與骨骼的健康；鐵質幫助造血和預防貧血。雞蛋也含豐富蛋白質，蛋黃更含膽鹼，有益大腦功能和幫助腦部發育。所以這個菜色也適合發育中的兒童和青少年食用。

洋葱的熱量低，一個中等大小洋葱的熱量大概只有40千卡，而且洋葱含豐富的鉀質，能助身體去除多餘水分，有去水腫的效果。此外洋葱含有維他命C和蒜素等抗氧化物質，有助於保護細胞，提高抵抗力。不過，維他命C和蒜素容易受熱力破壞而流失，所以當烹調時洋葱變軟變透明即可上碟。

這道高蛋白低脂肪的蓋飯，柔軟而不柴的雞肉搭配嫩滑的雞蛋，加上鮮甜的洋葱，在寒冷的天氣中，吃上一碗熱乎乎、香噴噴的蓋飯，身體暖和起來的同時人也充滿了活力。

材料：

雞柳 2條

洋葱(切成7~8mm寬) 1/2個

雞蛋 2個

調味料：

水 100毫升

豉油 1.5湯匙

沙糖 1湯匙

味醂 1湯匙

葱段 少許

做法：

洗淨雞柳後切小塊。

將調味料與洋葱放入平底鍋中開火加熱。

煮滾後將雞柳塊倒入鍋中，再蓋上鍋蓋以小火烹煮2分鐘。

加入葱段，將打散的雞蛋由中央往外側倒入鍋中，最後蓋上鍋蓋。

將雞蛋煮至偏好的熟度，再盛在白飯上，即成。

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。