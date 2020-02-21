FoodieCurly鬈毛妹：海南島斯文酒吧之選

去酒吧飲酒，有些人是為了找熱鬧、尋開心，亦有些朋友希望靜靜地把酒談心，舒服寧靜地享受一個晚上，老實說，我是屬於後者，尤其是人大了，不太喜歡熱鬧嘈吵的地方，所以今天介紹的兩間酒吧，更合我心水。

「華彩華邑天空吧」位於酒店頂樓，擁有無敵海景，一望無際的海口灣配合着宏偉的世紀大橋，趁着華燈初上，醉人的夜景實在叫人陶醉。由於環境開揚，晚上涼風送爽，確是摸着杯底與友伴談心的好地方。

我喜歡他們的「椰島風情」飲品系列，冰沙椰島飄香、火山口、藍色沙灘、迷情海口灣等等，單聽名字都知道是海南島特色；還未填飽肚子的，亦有晚餐選擇，如燒烤或披薩套餐等，都是很好的下酒菜。

嫌西式酒吧不夠特別？我帶你去饒有中國特色的「照舊米酒館」吧，兩層高的酒吧帶有濃厚中國復古風，做戲做全套，就連侍應都是穿着「小二」服飾，讓人一秒就回到了古代！

米酒館清一色只賣米酒，共有十多種口味，最招牌的是「留白里」，共有七七四十九杯，酒精濃度只有3至4%，多喝幾杯都不怕喝醉，甜甜的容易入口，女孩子飲都十分合適。飲至杯底，還會發現一尾立體的錦鯉，是意外的驚喜嗎？

想好玩一點，可以善用枱面的籤筒，每人輪流抽籤，「抽籤的人喝5杯」、「全體乾一杯」、「抽籤的人選一個人一起分別喝2杯」，邊玩邊喝，肯定是個盡興的晚上！(海南島夜生活．二之二)

華彩華邑天空吧

地址：海口美蘭區碧海大道21號海口華彩華邑酒店

營業時間：每天17:30-02:00

照舊米酒館

地址：海口龍華區金貿中路14號

營業時間：19:30-02:30