Supreme超實用聯名　兩盒thx！！

基本上，地球上任何一件物件只要得到Supreme「開光」，大家都係有理無理一窩蜂去搶咗先，因為知道必定有利可圖（本人絕對唔鼓吹任何炒賣行為，只係講出實際現況），那怕只是一嚿水泥磚或者一盒BAND-AID膠布，炒高一倍係最基本，搶手貨更加唔止呢個數。今個春夏，Supreme除了帶來Mac Tools T5025P Tech Series Workstation及S&M 1995 BMX Dirtbike等等重頭作之外，與此同時亦有一你估佢唔到嘅聯名單品，但論實用性肯定高過晒以前EVERLAST沙包或者ADVANCED ELEMENTS橡皮艇（本身好實用，但加Supreme隻字就唔捨得用），我敢講，買返屋企連你阿媽都會話你叻仔！因為今季Supreme即將會推出聯名版本的OREO夾心曲奇同Ziploc密實保鮮袋，分別採用大家見慣見熟的一包三塊輕便裝及一盒三十個包裝，前者黑色曲奇餅變成紅色仲壓上「Supreme」字樣；後者則於每個透明袋上印有紅色Box Logo，售價暫時未公布，但照計都唔會貴得去邊，食淨塊曲奇仲可以用個Zip Zip袋裝住佢，實用性絕對爆晒燈，一定要講返句：兩盒thx！