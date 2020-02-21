港女扮靚：簡單四步還原嘟嘟唇

想擁有和明星一樣的嘟嘟唇，在日常生活中做好這四步就可以了。（互聯網）

秋冬季節，皮膚特別容易乾燥，敏感的唇部當然也不例外，乾燥變白，甚至有裂痕起皮都是常事，實在是很影響心情。其實是還原嘟嘟唇並非難事，只要在日常生活中多做幾步，就可以起到很好的潤唇功效了，我們一起來看看吧。

【唇部也需要防曬】

防曬是護膚很重要的一步，陽光不但會令皮膚變黑、變乾、變粗糙，還會加速老化。同樣，陽光對唇部的傷害也是很大的，乾燥、黑色素沉澱、老化通通都逃不過，所以唇部也需要做好防曬。市面上有帶有防曬指數的潤唇膏，防曬的同時也可以潤唇，一舉兩得，但更適合於日間使用，晚間還是用偏潤一點的更好。

【日常保濕最重要】

很多人都有舔嘴唇的小習慣、但不管是習慣了還是覺得太乾燥了、這個動作必須戒掉，因為這是潤唇的大忌。剛剛舔完或許是很潤的，但在它變乾的同時原有水分也會跟着一起蒸發。

如果覺得太乾燥的話還是多塗潤唇膏吧，一日三至四次，甚至更多都可以。盡量選擇成分天然、簡單、溫和的，可以選蠟質的（如蜂蠟、棕櫚蠟、凡士林等）或油脂的（乳木果油、椰子油、杏仁油），想更潤一些的可以選擇啫喱狀或霜狀的。

【勿忘唇部卸妝】

如果不徹底卸妝的話會令皮膚呼吸不了，令皮膚變差、在嘴唇上也是如此，唇妝卸不乾淨，會令色素沉澱、唇色變暗沉粗糙、變乾燥等。但要卸唇妝不能用普通的卸妝水，要有專門的眼唇卸妝液，多半是有多一層油分的，要混合再使用。配合綿簽去卸會更乾淨喔。

【深層護理還原嘟嘟唇】

不要以為只有面部需要去角質和敷面膜，其實唇部也需要的。市面上有不少唇膜，同時也有去角質的功效，敷上一晚，幫你還原嘟嘟唇。但一週最多兩至三次，過密也會令唇部變脆弱。如果想自制唇膜也可以試試用蜂蜜代替，睡前塗上一層後封上保鮮紙，早上起床就可以洗掉了。

最近都要戴口罩出門，如果唇膏太過乾的話建議先不要用唇妝產品了，讓嘴唇好好的休息一下。如果不想顯得太過蒼白，就建議使用有色的潤唇膏，保持水潤水潤的感覺。