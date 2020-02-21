三界五行：惜緣惜福　敬重醫生

華陀到底做了甚麼事而招致被曹操所殺！答案令人意想不到！

中醫講緣，例如，某醫生治愈無數病人，有患者慕名求醫，並不見效，只能自嘆「無醫緣」。又例如，有些病人看過多位名醫生都不見效，後來遇上貌似普通的醫生，卻藥到病除，這是俗話說「行運醫生醫病尾」。

濟公也治病救人，《濟公全傳》記載了濟公一句名言：「彈打無命鳥，藥醫有緣人」。

關羽雖與華陀緣慳一面，但華陀的門生學以致用，替關羽「刮骨療毒」。曹操與華陀本來有緣，曹操經常頭痛，甚麽病？史書沒說，大概是血壓高、神經緊張或不明原因的偏頭腦，華陀替他針灸止痛有效，留在身邊當家庭醫生。《三國演義》則說，華陀告訴曹操，他頭痛病根在腦中，建議先飲麻醉藥，然後用斧頭鑿開腦袋，取出病灶「風涎」。曹操以為華陀要殺他，於是處死。

據《三國誌》記載，曹操殺華陀是千真萬確，但原因是華陀以太太有病為理由，請假回家替她治病。曹操生性多疑，華陀又催而不歸，派人送小豆，暗中查察他太太是否真病，曹操知道是騙他，就殺了華陀。

後人分析，很可能是華陀不願意長期照顧曹操一人，荒廢他的正業。這就是曹操與華陀由有緣變無緣。本來，無緣就無緣，沒有甚麽大不了，隨緣就是，但曹操殺了一位濟世良醫，就種下孽緣，禍延後代，寶貝兒子曹沖就無緣接受華陀治療，由「有緣人」變「無命鳥」。