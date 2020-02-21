港鐵車廂實測　真無線耳機降噪得唔得？

如你出街戴耳機聽歌時，不想被周圍的噪音影響，1MORE新推出的降噪真無線耳機ANC TWS就最適合你了，引進ANC主動降噪技術，設有2組MEMS麥克風，向外的1組用來收集外界噪音，耳機內的1組就用來偵測耳內噪音，2組噪音訊息會由ANC專用的獨立DSP處理，精準地輸出消噪音頻，不影響音樂播放表現，加上採用45度斜角入耳設計、橢圓形發聲管道及特製耳膠，令隔音效果更出色，小記找了Model Polly在港鐵月台及列車內實測ANC TWS的降噪效果，果然有效將環境的低頻噪音消除，大大突出音色細節。

為配合不同的環境，ANC降噪功能亦設有3個模式，「Level 2」可完全降噪盡情享樂，「Level 1」半降噪留意周圍環境，「Pass Through」模式收集及放大環境聲音，讓你戴着耳機都可以與身邊的人自然溝通。同時提供cVc 8.0雙麥克風降噪技術，耳機內最接近用家口部的位置特設一顆麥克風，準確地拾取人聲，再加上ENC環境降噪技術消除雜聲，語音通話更加清晰。

單元方面，突破性地採用圈鐵混合式的單元設計，屬真無線耳機中的少數，同時請來奪得4次格林美獎的錄音師Luca Bignardi負責調音，動圈單元達10mm，使用鈦金屬複合震膜，低音紮實，而動鐵單元有着專利動鐵直驅技術，人聲清新悅耳。此外，內置了最新Qualcomm晶片，支援aptX、AAC編碼，而藍牙5.0亦更加慳電，使用ANC功能都可提供約5小時續航，並支援快充功能，把耳機放入充電盒15分鐘就可使用2小時，充電盒更支援Qi規格無線充電，放於充電板上充電就更加方便。