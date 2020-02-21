本日日本：北海道知床新登場　流冰浴你玩過未？

冬日講起日本北海道東北部的知床半島，不得不提「流冰」兩個字吧。每逢2月到3月上旬期間，知床半島宇登呂岸邊有大量流冰接近，造就迷人又壯觀的風景，當地更於2005年7月17日以「位於北半球，並且能夠看見浮冰的最南地區之一」正式登錄為世界自然遺產，認真巴閉！遊客要感受箇中魅力，除咗可以參加漫步流冰活動外，啱啱更有別具一格的新玩法登場——當地的世界自然遺産の宿 しれとこ村つくだ荘、流氷と温泉の宿 海に桂田、shiretoko HOSTEL hanare及秘境知床の宿 地の涯4間宿泊設施，再加上經營知床遊覽船的知床村，剛於本月聯手開設了THE KIMUN-KAMUY活動部門，並推出了名為流冰浴的全新玩樂體驗。

唔好以為係叫你跳落流冰堆內沖涼咁激，其實流冰浴玩法相當靜態，於流冰海岸會為你準備櫈，玩家將自己套入睡袋內，然後坐喺櫈上，讓你眺望眼前的流冰美景及感受四野無人嘅寂靜……唔好踩台住，事關活動嘅精髓係眺望過程有遙控直升機為你拍片打卡，之後再Send去你手機，將呢段自己融入流冰風景嘅型爆片段放上社交平台，肯定呃到Like喇！加上知床嘅流冰畫面一年出現嘅日子非常有限，確係值得慢慢細味。活動日期由即日至3月上旬（直到無流冰為止），每位收費2,500日圓。