康泰捐贈口罩予社福機構　與香港人齊心抗疫

【營業資訊】康泰作為一間歷史悠久、深受港人信任的旅行社，除了時刻關愛顧客及員工外，亦秉承經

營宗旨，希望香港人人身心康泰。為支援社區防疫工作，康泰旅行社特意從世界各地搜購口罩，已成功搜購逾五萬個。第一批口罩主要供員工上班及團友出行之用，確保每位員工及團友均有適當保護；第二批口罩到港後隨即於今日（2月21日）捐贈予社福機構，以解燃眉之急。

康泰旅行社管理層率領康泰開心義工隊把五千個口罩率先分發給保良局夏利萊博士伉儷綜

合復康中心。康泰旅行社表示：「新冠肺炎疫情持續，口罩供應仍然緊張。眼見市民為買口罩，不惜冒寒流甚至通宵上街排隊，故希望略盡綿力支援社會有需要人士及弱勢社群，讓他們免卻排隊之苦，不用再為口罩而奔波。」康泰積極與社區分享資源，齊心抗疫，並透露未來會繼續捐贈五千個口罩予另一間社福機構，與香港人共度時艱，一起戰勝這場仗！

另外，康泰也承諾對員工上班及團友出行加強保障。因此，由2月15日出發團隊開始，保證每一團隊，每位團友，每天會派發一個三層合規格的口罩，以加強團友的防疫裝備。同時，對於報團的顧客免費送贈「平安保和旅遊綜合保險」。至於員工方面，康泰自新春假期復工後便安排每位上班員工及出團領隊可獲派每日兩個三層合規格的口罩；如果員工家人購買口罩困難，亦可向公司申請，公司定會全力解決。