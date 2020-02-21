順風快遞：廉航平遊韓馬泰

經過兩三星期唔敢出街或Home Office，大家是否已悶到抽筋呢？不如趁機計劃下次旅遊吧！最近多間廉航都推出優惠，幾百蚊就可以起飛玩番轉，現在為大家介紹一下吧！

濟州航空6月前飛首爾單程HK435起

睇櫻花除了日本，韓國也是熱門地點。即日至2月24日濟州航空推出香港及澳門往返首爾優惠，大家可於濟州航空官網、濟航手機APP預訂，出發日期為3月29日至5月31日，則享有HK$435起的單程票價優惠。屆時到石村湖、汝矣島或三清公園賞櫻打卡拍照也不錯啊！

馬印航空飛吉隆坡 至年底單程HK$230起

往北走賞花，往南走則可能有更多美食。馬印航空推出香港至吉隆坡只需HK$230起的單程優惠，而且有效日期至年底，讓大家可以隨時出發，吃盡南洋娘惹菜等美味。想享受天倫樂的話，又可到順便到新山的主題樂園，真是一舉多得！

香港快運3日2夜曼谷套票HK$1,240起

想享受陽光兼做個Spa，泰國肯定係一個尚佳選擇。香港航空最近推出3日2夜曼谷機票加酒店優惠，二人同行每人價格為HK$1,240起，當中包羅了半島酒店、蓮花塔樓俱樂部酒店等5星酒店，亦有親民的2星級青年旅社約共700間住宿選擇，豐儉由人，方便大家來個快閃旅行！