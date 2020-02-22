生肖指數　是日吉星：馬

鼠：↓ 注意可能因不自覺得罪別人，帶來很多的是非。說話前要三思後才說。

牛：↓ 是日沖煞，如要給遠方客戶的文件請盡快寄出，否則會失去大好機會。

虎：→ 若是提不起勁工作，就把手邊的資料先整理一番，會從中找到有用資料！

兔：↑ 運勢轉強，凡事可主動出擊，如能不顧一切力求表現自己會有好成果。

龍：→ 在說別人不是的時候，首先要檢討自己是否犯了同樣的錯誤，盡量改正。

蛇：→ 為事業衝刺固然重要，但也要回頭照顧一下情人，否則會為你帶來麻煩。

馬：★ 嘴巴甜一點，將身段放軟一些，這樣你在工作上才會得到更多幫忙！

羊：↓ 病要向淺中醫，一感覺到不適的話，應第一時間看醫生，可減少辛苦。

猴：→ 趁着有空，花點時間處理日常雜務，你會發現原來許多事情還未處理。

雞：→ 工作上出現了一些競爭，不過你完全不知對方的能力，做好自己最重要。

狗：→ 辛勞工作過後，花錢在自己身上當然沒有錯，但間中也得做點善事才行。

豬：↑ 心情舒暢，即使工作再多也不覺得累，很有沖勁和活力的一天呢！

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌