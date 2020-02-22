白羊：社交運回升，但事業及戀愛運不穩，公私兩方較難平衡，宜善用時間勿顧此失彼。

金牛：事業運較佳，但身心狀態稍遜，人事及溝通問題或會較頻，多加集中助維持進度。

雙子：親子及感情關係或較不穩，攜眷旅遊、進修、嗜好及宗教活動，有助增進情誼。

巨蟹：情緒不穩家庭運欠佳，但異性緣較旺，已婚或同居朋友，可惜身心交流增進情感。

獅子：辭令及思考力不穩，但戀愛運略佳，多關注伴侶想法，相處情況將更加和順愜意。

處女：體能稍佳，工作進度回穩，但財運不穩，開單、簽約、求職或謀事等需多予耐性。

天秤：情緒及家庭欠佳，宜多加自律。桃花及人緣運較佳，家人伴侶將較能體貼及體諒。

天蠍：家庭運較佳，心情暢快，家居生活愜意，有助改善應付健康、工作或學業等問題。

人馬：社交及財運不穩，變動或會較頻，但思考力及辭令較佳，助應付和化解各式狀況。

山羊：事業運不穩，但人氣及財運稍佳，開單、簽約、求職等將具進展，宜積極行事。

水瓶：人氣佳，事業心較旺，但精神及財運不穩，若遇有重大公事決策，宜多尋意見。

雙魚：人事變動和問題較頻，但士氣及精神較佳，有助應付公私兩方等之需要與問題。