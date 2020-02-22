玄之又玄：抑制瘟星助抗疫

疫症肆虐，人人自危。平日除了要注意自身健康和做足防疫措施外，也可透過改動家居布置來增強健康運！

風水命理大師區仲德博士指出，庚子年最凶的災病星「五黃」飛臨正東，它又稱「瘟神」星，一旦觸動，容易染病損健康，可置放銅鐘及五帝錢，以化解凶星的威脅。其次，新一年的正南位受「二黑」病符星影響，為保健康，宜在此方位擺放銅葫蘆作化解。

以下列舉出十二生肖的鼠年健康運，為免身體受凶星所累，不妨參考區博士提供的保健貼士。

［鼠］受凶星「劍鋒」的攻擊，宜提防金屬及車船之險；又受「伏屍」影響，健康出現倒退現象，宜多作善事，可望化解危機。

［牛］因「天空」及「陰煞」兩顆凶星入侵，既要留意自身健康，也要關心家人，探病問喪可免則免。

［虎］受「地喪」纏擾，身體易出現小毛病，令健康存隱憂，要特別留意腹部和腸胃病，拜太歲有助化解。

［兔］受凶星「勾神」攻擊，要留意呼吸系統疾病。由於病符星在正南，不宜放紅、紫、綠等顏色的擺設，不宜在正南種植花草，最好能擺放化病能量葫蘆，減弱病氣。

［龍］受「年符」影響，病痛特別多，若經常流連煙花之地，更要醒醒定定，提防受病毒感染，並避免探病問喪。

［蛇］因有凶星「死符」，要留意健康問題，宜被金屬所傷，也有可能跌倒，進行高危活動時要小心，以免被硬物所傷。

［馬］受沖太歲影響，易出現意外，不妨多做運動，吸收正能量。另外，家中正東位不宜動土或種植花草，最好掛一套金線編織而成的「八帝錢」，並以化災葫蘆傍身。

［羊］「暴敗」及「天煞」入命，出門時要提防發生小意外，留意車船之險，謹記「病向淺中醫」的道理。另外，因瘟神災星在正東，可擺放化災銅葫蘆來化解。

［猴］受「大煞」影響，宜提防受金屬所傷或突如其來的撞擊意外，家中正東位切忌動土和種植花草。

［雞］受「飛刃」影響，不宜去人多聚集的地方，並要提防血光之災，可考慮捐血、洗牙，有助化解。隨身佩戴化病金牌，以抵抗病星入侵，加強健康運。

［狗］受「血刃」影響，易遭損傷和血光之災，劇烈運動可免則免。可在身邊袋一面化病能量金牌，病痛都會少啲。

［豬］受「病符」影響，易有小意外，尤其要留意氣管疾病，但不用太擔心，只屬小問題。家中正東位勿動土或種植樹木，正南位則可擺放化病葫蘆。