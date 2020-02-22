超抵用！岩手縣交通Pass大激減

想去日本東北旅行賞雪，但唔想交通費小數怕長計？若目的地係岩手縣的話，就要試試當地為外國旅客而設的岩手地區通票 Iwate Area Pass啦！即日至3月10日，購買該Pass的3日票、5日票及7日票，均可享大人¥3,000（約HK$210）、小孩¥1,500（約HK$105）的折扣！此優惠限定200位名額，在官網購入通票時會自動折扣，憑票可乘坐縣內約5款巴士及火車（包括有岩手縣巴士、岩手縣北巴士、部分路線的JR巴士、三陸鐵道及IGR銀河列車，並享定點豐田租車優惠），加上只要出示通票，於酒店、溫泉或美術館等都有不同優惠，真是抵玩又實用呢！

岩手地區通票Iwate Area Pass

優惠日期：即日至3月10日

優惠價格：3日券 ¥5,000（約HK$350）、5日券 ¥6,000（約HK$420）、7日券 ¥7,000 （約HK$490）

兌換地點：盛岡站前介紹所 （岩手縣交通）、盛岡站前介紹所 （岩手縣北巴士）、IGR盛岡站窗口、岩手豐田租車 盛岡站南口店、岩手豐田租車 二戶站新幹線口店、花捲機場介紹所