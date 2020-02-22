超輕巧三軸穩定器　兼容手機及相機

想輕鬆拍出穩定自然的影片，兼容手機、運動相機、便攝機和輕便無反的三軸穩定器FeiyuTech G6 Max，無疑是最佳的幫手。機仔細細，重量只有665g，加上參考了人體工學而設計手柄，握在手裏亦感輕鬆。G6 Max除了可以放上手機，更可直接兼容運動相機、卡片形便攝相機以至可換鏡頭無反相機，最高可負載達1.2kg，靈活性極強。

同時設有多達9種拍攝模式，包括最常用的Pan、Follow及Lock模式等等，而且為配合防水手機和運動相機，更設有防塵防濺水的設計。此外，擁有更大的OLED屏幕，是上一代G6 Plus的200%，加上內置了升級版的「Magic Focus Ring 2.0」，令敏感度提升了25%，讓用家簡單控制變焦、對焦、三軸旋轉、調校ISO、白平衡和曝光度等，同時為了令操作更加簡單方便，螢幕上更設有十字杆和多個按鍵。

充電採用USB Type C連接口，為內置2,200mAh電池充電，充滿後可以持續使用9小時。在頂部亦設有USB Type C連接口和內置了Wi-Fi，能讓FeiyuTech G6 Max與攝影器材連接，並以G6 Max機身上按鈕直接操作相機，讓拍攝更加直接方便。