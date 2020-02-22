味道跟平時食的Tiramisu沒有分別，換成用朱古力杯盛載即時變得玩味十足，大家也可根據喜好加入更豐富的層次。（互聯網）

Tiramisu、抹茶牛奶、焦糖Macchiato幾種風味各有捧場客，IG：kitchenfeast的短片就示範了這3種口味的蛋糕杯，最特別之處是連個杯都食得，大家可以盡情發揮創意，用同樣方法創作出千變萬化的口味。

口味1：Tiramisu朱古力杯

材料：

朱古力醬、海綿蛋糕、咖啡、吉士醬、可可粉 各適量

做法：

1. 熱溶朱古力後倒入杯內，沾滿四周，凝固後取出朱古力杯。

2. 先在底層放一片海綿蛋糕。

3. 淋上咖啡再加吉士醬。

4. 重複鋪上海綿蛋糕、咖啡及吉士醬。

5. 面層灑上可可粉。

口味2：抹茶忌廉蛋糕杯

材料：

白朱古力、抹茶蛋糕、忌廉、紅桑莓 各適量

做法：

1. 熱溶白朱古力製成朱古力杯。

2. 底層鋪上抹茶蛋糕。

3. 唧忌廉後加紅桑莓作裝飾。

口味3：焦糖瑪奇朵

材料：

海綿蛋糕、咖啡慕絲、焦糖、咖啡豆

做法：

1. 同樣將海綿蛋糕鋪在朱古力杯內。

2. 唧上咖啡慕絲。

3. 以焦糖及咖啡豆作點綴。