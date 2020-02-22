雅蘭床褥免費DIY消毒搓手液工作坊 加開三場

【營業資訊】近期除了「一罩難求」外，一支消毒搓手液都是大家的傍身法寶。想跟英國星級皮膚護理及香薰治療達人Ada Ooi 製作同一樣的搓手液？現在機會來了。雅蘭床褥2月29日舉辦的工作坊反應熱烈名額已滿，現在3月7日加開3場，同你齊齊抗疫！

坊間製作的搓手液，使用後一般比較乾燥。今次與大家分享Ada護膚之餘又容易製作的配方，希望大家也可製作自用！英國天然護膚品牌001 Skincare London由Ada創立，運用中西合璧的護膚理念，創造一系列高效能護膚品。不說不知，英國蕯塞克斯公爵夫人Meghan的皮膚護理師也是Ada的粉絲呢！

營業資訊

【DIY消毒搓手液工作坊資料】

日期：3月7日（星期六）

時間：A 組 1:30~ 2:15pm / B 組 2:45~3:30pm / C 組 4:00~ 4:45pm

地點：沙田 HomeSquare 雅蘭寢室用品專門店

費用：免費參加（成功報名之參加者將收到專人聯絡以作確認）

備註：工作坊完結後，所有參加者即可獲手工棉布口罩乙個及雅蘭購物現金券。有興趣的朋友記得前往雅蘭床褥Facebook專頁“AIRLAND”留意報名啦！

雅蘭床褥

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Ada Ooi

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001Skincare London